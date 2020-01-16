Литва даст 1 млн евро для школы в прифронтовой Авдеевке

Литва предоставляет 1 млн евро в рамках проекта реконструкции школы в прифронтовой Авдеевке. Об этом сегодня, 16 января, по итогам встречи с Чрезвычайным и Полномочным послом Литовской Республики в Украине Марюсом Януконисом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

«С Чрезвычайным и Полномочным послом Литовской Республики в Украине Марюсом Януконисом обсудили ход реализации совместного проекта – реконструкции Авдеевской общеобразовательной школы № 2. Литовская Республика предоставляет 1 млн евро на обустройство спортивной площадки и приобретение оборудования для школы (мебели для классов и столовой, интерактивных досок, компьютеров и т. д.). Донецкая ОГА финансирует реконструкцию здания», – написал глава области.

По словам Кириленко, в процессе реализации проекта возникли проблемы с подрядной организацией. «Вследствие невыполнения ею своих обязательств, разрываем с ней договор. Сейчас к работе приступает другая подрядная организация. Согласовали график и скоординировали действия ДонОГА и литовской стороны относительно дальнейшей совместной работы», – резюмировал Павел Кириленко.