В третий раз с начала года: В СИЗО Бахмута пытались передать наркотики

В следственный изолятор Бахмута (до переименования – Артемовск, Донецкая обл.) в третий раз с начала года пытались передать наркотики. Об этом сегодня, 16 января, сообщает пресс-служба полиции города.

Сообщается, что правоохранителям поступило сообщение от сотрудника СИЗО об обнаружении запрещенных веществ в передаче для одного из находящихся в спецучерждении.

«При осмотре пакета работники СИЗО обнаружили табачные изделия с наркотическим содержимым. Для детального выяснения обстоятельств, на вызов немедленно прибыла следственно-оперативная группа. Мужчина, которому была адресована посылка, отказывается признавать свою причастность, объясняя, что никому не заказывал запрещенную посылку», – рассказали в полиции.

Вещество изъято и отправлено на экспертизу. Установлением владельца наркотика занимается следствие.

Начато уголовное производство с предварительной квалификацией по ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.