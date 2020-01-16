Акция в поддержку пленников «Л-ДНР»: Участники рассказали о своих родных и близких (Фото, видео)

Сегодня, 16 января, около здания Офиса президента прошла акция в поддержку украинцев, которые продолжают находится в плену «ДНР» и «ЛНР».

«Это не акция протеста. Это акция солидарности с нашими ребятами, которые на сегодняшний день удерживаются на оккупированных территориях. На сегодняшний день там находятся еще порядка 200 человек – это только те, кого подтвердили с нашей стороны. Но неофициально, думаю, удерживают намного больше. К сожалению, на той стороне людей превращают в материал торговли. И есть случаи, когда мы знаем, что наши ребята находятся там, они уже "осуждены", но, к сожалению, боевики их не подтверждают», – пояснил глава Всеукраинской ассоциации пленных Анатолий Поляков.

К Офису президента пришли около 80 человек – это бывшие пленные, родственники и друзья удерживаемых. Участники акции поделились с «Донецкими новостями» своими историям.

Валерий Матюшенко до сих пор находится в плену «ДНР», у него сегодня день рождения. На акцию пришла его супруга Татьяна. «К сожалению, это уже третий день рождения, который мы не вместе. Но я надеюсь, что в этом году моя мечта и мечта многих семей осуществится. Валера, надеюсь, ты увидишь это – я поздравляю тебя с днем рождения, помни о том, что ты не один, мы вместе, и мы вместе все переживем», – обратилась Татьяна, выразив всем слова благодарности всем за поддержку.

Она сообщила, что смогла передать супругу подарок. «Я не буду говорить какой. Но он поймет: Валера, моя половинка – у тебя, а твоя – у меня. Все будет хорошо, и мы будем вместе», – сказала Татьяна Матюшенко.

Житель Горловки Станислав Печенкин провел в плену «ДНР» 2 года и 11 месяцев, он как раз удерживался с Валерием в одной колонии. «Предъявляли мне "шпионаж", обвиняли в сотрудничестве с СБУ. Первые 10 дней я находился в горловском "горотделе МГБ", потом 7 месяцев был на территории бывшего арт-центра "Изоляция", потом в донецком СИЗО, потом – в Макеевской исправительной колонии № 32, откуда меня и обменяли этим декабрем. Там, в Макеевке, осталось еще 23 человека, в том числе Валерий Матюшенко, супруга которого сегодня присутствует на акции», – рассказал горловчанин.

Валентина Боранова держит в руках плакат в поддержку своего сына. Станислава Боранова задержали в «ДНР» 9 сентября 2017 года, тогда ему был 31 год. Причем семья вместе с сыном все годы жила в Сумской области, Станислав сообщил матери, что поехал на работу в Киев – и пропал. Каким образом и почему он оказался в «ДНР» – женщина до сих пор не знает.

«Он мне последний раз позвонил 31 августа 2017 года, он ехал на работу в Киев, – и больше мы его не слышали. Долгое время не знали, что с ним. Сейчас лишь известно, что его арестовали в Донецке, шьют "шпионаж" и "похищение человека" – так хлопцы сказали, которые находились с ним в плену. Сначала сына держали на заводе "Изоляция" (база "МГБ ДНР" на территории бывшей арт-галереи, созданной на месте разрушенного завода, – ред.), сейчас он находится в 97-й колонии в Макеевке. До сих пор у нас с ним нет связи, мы его не видели, не знаем, что произошло на самом деле. Долгое время мы его не могли найти, потому что сын – Станислав Васильевич Боранов, а там по документам он проходит как Александр Анатольевич Божок», – пояснила мать пленного.

Валентина Боранова

О месте нахождения сына Валентине рассказал Валерий Соколов, который был освобожден из плена в ходе последнего обмена – 29 декабря 2019 года. Он тоже участник сегодняшней акции. «Мы были приятелями с Борановым, вместе находились в тюрьме, поэтому я его хорошо знаю. И он попросил передать матери, что он живой», – пояснил мужчина.

Самого Валерия Соколова в «ДНР» «осудили» на 10 лет за «шпионаж». «Я просидел 3,5 года. Из них 2 года я просидел в концлагере "Изоляция" – это самое страшное место, как гестапо. Сегодня пришли с другом, с которым были вместе там в плену, чтобы поддержать наших ребят. Мы попали в Макеевскую колонию, там было нас где-то 60 человек именно "осужденных", но очень много было задержанных. К нам приходила так называемая "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова и была удивлена, что нас там столько много. И много людей, место нахождения которых не установлено, – их держат в частных тюрьмах, в гаражах, на дачах», – рассказал Соколов.

Бывший пленник «ДНР» дончанин Андрей (фамилию просит не называть) пришел поддержать своего друга, с которым провел больше года в одной камере. «Это Сидоренко Андрей – потрясающий человек, стойкий и мужественный. У него двое детей. Он настоящий патриот Украины, он держится и ждет освобождения. Ему предъявили "шпионаж", он еще не "осужден", сейчас идет только ознакомление с делом, а потом только будет "суд"», – сказал он.

Сам Андрей провел в плену 21 месяц. Первоначально его держали на базе «Изоляция», затем перевели в донецкое СИЗО № 5, «осудили» за «шпионаж» на 13 лет и отправили в Макеевскую колонию № 97, откуда он был освобожден по обмену 29 декабря. «Я коренной дончанин, хотел помочь нашей стране. Я ничего не отрицаю – чем мог, я помогал, за что был "осужден"», – отметил мужчина.

С Сидоренко он встретился уже в СИЗО. «30 июля 2018 года Андрея Сидоренко перевезли в СИЗО № 5, а 11 сентября 2019-го – меня отправили в макеевскую колонию. Все это время мы были с ним вместе. Андрей болен сахарным диабетом, но лечения там никакого не оказывают, капельницы ему не ставят, у него тяжелая ситуация с суставами», – пояснил дончанин.

30-летний Евгений Шляхтин – бывший пленный «ЛНР», летом 2014 года провел 30 суток «на подвале» в городе Стаханове (после переименования – Кадиевка) – 10 дней его держали в гараже при здании бывшего УБОПа (управления по борьбе с организованной преступностью), а остальные 20 дней – в подвале школы-интерната. «В 2014 году я был организатором проукраинских акций в своем родном Стаханове. За это ко мне на работу ворвались боевики "ЛНР", арестовали, пытали, проводили мнимые расстрелы, поломали пальцы и кисти рук... Но мне повезло, в город приехал главный боевик "ЛНР" [Павел] Дремов (погиб 12 декабря 2015 года в результате подрыва его автомобиля в "ЛНР", – ред.) и дал распоряжение отпустить всех пленных – именно гражданских. Не освободили только пленных, которые ранее относились к украинским силовым структурам. За свои 30 суток я видел около 100 человек, которые находились в местах несвободы в Стаханове. Людей забирали за все – как меня за проукраинскую позицию, у кого-то хотели отжать деньги и бизнес, кто-то сводил свои счеты. Таксистов часто забирали за то, что они отвозили людей на подконтрольную территорию. С нами находились и "провинившиеся" боевики, например, дезертиры», – вспоминает мужчина.

Сейчас в Киев Евгений приехал по работе и пришел на акцию. «Я хочу поддержать всех пленных, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса, Крыма и в России. Но особо хочу отметить луганчанина Сергея Русинова. Парень попал в плен "ЛНР" за надпись в соцсетях. У него было написано, что "любит маму, хардкор и Украину". За это в "ЛНР" ему 23 октября 2018 года присудили 6 лет тюрьмы. Но в последний обмен пленных (29 декабря 2019 года) он не попал. Но нужно обязательно освобождать парня», – прокомментировал Шляхтин.

Евгений Шляхтин

В поддержку Сергея Русинова также пришли представители «Национальных дружин». «Сергей – участник футбольного движения в Луганске, фанат луганской "Зари". Мои друзья-переселенцы его очень хорошо знали и попросили, чтобы мы сегодня вышли в поддержку Сергея. Но мы выражаем поддержку всем пленным. Мы всегда принимаем участие в таких акциях, чтобы привлечь внимание, в том числе, к проблеме самого процесса обмена. Например, в ходе последнего декабрьского обмена мы забрали мало наших ребят, а туда отдали больше тех, кто воевал на стороне "Л-ДНР"», – сказал начальник штаба Киевского отделения «Национальных дружин» Евгений Душейко.

Анна Боднар приехала на акцию из Ивано-Франковска, ее сын пропал в «ЛНР» 6 лет назад, семья считает его без вести пропавшим. Правда, была процедура сверки ДНК с останками, результат оказался положительным, но родители надеются, что это ошибка и что сын все-таки жив. «Ему тогда было 18 лет, в этом октябре исполнилось уже 24. Он военнослужащий. Пока был мир, он служил во Львове, в десантных войсках. А как началась АТО, их перевели в Луганскую область, как запасной резерв – 80-я десантная штурмовая бригада. Последний раз я его слышала 5 сентября 2014 года – он позвонил в 6:30 утра: "Мама, папа, я вас люблю". И больше мы его не слышали. В тот день был бой за Луганск. Потом мы сдавали тест на ДНК, вроде бы совпало. Но многие родители не верят – ведь сколько раз было, что ДНК совпадало, а потом дети возвращались. И мы не верим анализам, думаем, что он до сих пор где-то в плену», – надеется Анна Васильевна.

У каждого из участников своя боль, свои слезы, но всех их объединяет вера в то, что их родные и друзья скоро вернутся. И это обязательно произойдет.