Я убил свою жену: На Донетчине мужчина хотел сесть за решетку

В Краматорске сегодня, 16 января, местный житель позвонил на линию 102 и сообщил, что убил свою гражданскую жену. К счастью, информация не подтвердилась. Мужчина, звонивший в полицию, пояснил, хотел сесть за решетку, потому вызвал патруль. Об этом сообщает пресс-служба батальона патрульной полиции Краматорска и Славянска.

«Вызов об убийстве, совершенном в одном из домов на улице Ахтырской в Краматорске, поступил сегодня, 16 января, около двух часов ночи. Патрульные, прибывшие на место происшествия, встретили на входе 29-летнего мужчину, который и вызвал полицию. Пройдя в комнату, полицейские увидели еще трех граждан – гражданскую жену заявителя и двух товарищей. Все были живы, хотя в состоянии сильного алкогольного опьянения», – рассказали в полиции.

В соседней комнате спали двое маленьких детей.

«Видя, что его план не увенчался успехом, мужчина признался патрульным: на почве распития алкоголя у него с гражданской женой из-за ревности произошел конфликт. Это довело его до отчаяния, и он захотел вернуться в места лишения свободы, где ранее отбывал наказание за нанесение телесных повреждений. Лучше ничего не придумал, чем сделать заведомо ложный вызов на линию 102», – рассказали в пресс-службе.

Кроме профилактической беседы патрульные составили на заявителя админматериал по ст. 183 КУоАП (Заведомо ложный вызов специальных служб). Статья 183 КУоАП предусматривает административную ответственность в виде наложения штрафа от 51 до 119 грн.

«Но эта сумма незначительна по сравнению с тем, что делая ложный вызов, вы рискуете жизнью людей, которые именно в это время нуждаются в помощи!», – подчеркнули в полиции.