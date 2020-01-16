В окопе на передовой боец на трубе сыграл гимн Украины (Видео)

Один из военных в окопе в зоне проведения операции Объединенных сил выполнил на трубе гимн Украины. Соответствующее видео распространила пресс служба Генштаба ВСУ в Facebook.

«Поехали! Давайте сыграем сепарам гимн Украины!» – говорит один из военнослужащих ВСУ, прикрывая музыканта от опасности пули снайпера незаконных вооруженных формирований (НВФ), позиции которых расположены рядом.

Как сообщает «Укринформ», исполнение гимна Украины было приурочено к дате 15 января, когда 28 лет назад, в 1992 году, Верховная Рада Украины утвердила музыкальную редакцию Государственного гимна – «Ще не вмерла Украина», автором музыки которой является Михаил Вербицкий.

Первое документальное свидетельство исполнения песни «Ще не вмерла Украина» датируется 10 марта 1865 года и официально считается датой первого публичного исполнения национального гимна. При этом стоит отметить, что первая тиражированная на грампластинке запись этой песни сделала студия Columbia Records (США) в 1916 году. Как гимн она звучала во времена Украинской Народной Республики, Западно-Украинской Народной Республики, Гетманата, Директории.

Но государственное утверждение эта песня получила только 15 марта 1939 года – как гимн Карпатской Украины. Это государство просуществовало недолго. Вместе с его упадком гимн был запрещен 70 лет в Советской Украине.