12 городов Донетчины подали заявки на пункты для содержания и стерилизации бездомных животных

На сегодня, 16 января, в Донецкой области 12 городов подали заявки в департамент экологии на стерилизационные пункты для содержания и стерилизации бездомных животных. Об этом по итогам рабочего заседания на своей странице в Facebook сообщил директор департамента экологии и природных ресурсов Донецкой областной государственной администрации Сергей Натрус.

«На сегодня 12 городов подали заявки в департамент экологии и выбрали для себя один из двух возможных вариантов. Комплекс будет приобретен за средства эко-фонда области и передан городам», – написал он.

По словам Натруса, пункты могут быть по площади 48 кв. м или 72 кв. м .

«Жаль, что не все города откликнулись на инициативу области и подали заявки», – отметил директор департамента экологии и природных ресурсов ДонОГА.

Напомним, в Донецкой области разрабатывают стерилизационные пункты для содержания и стерилизации бездомных животных. В августе 2019 года между департаментом экологии и природных ресурсов ОГА и ЧП «Фирма «Инженер» был заключен договор на сумму 149 тыс. грн на разработку проектно-сметной документации на строительство мини-стерилизационного пункта (6*8 м) для содержания максимум 12 животных и стерилизационного пункта (6*12 м) для содержания максимально 22 животных. Срок эксплуатации пунктов не менее 10 лет.