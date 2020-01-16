Макрон заявил о готовности к тесным отношениям с РФ, несмотря на ее агрессию в соседних странах

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов к более тесным отношениям с Россией, несмотря на длительные конфликты страны со своими соседями, завершения которых « можно ждать долго » . Об этом он рассказал во время короткого диалога с журналистом RFI и обозревателем "Новой газеты » после ежегодного обращения президента Франции к прессе 15 января, сообщает « Европейская правда ».

В ответ на вопрос, какое событие заставило Эммануэля Макрона изменить отношение к Владимиру Путину и выступить за пересмотр отношений с РФ, президент Франции ответил, что это было плодом долгих размышлений. « Я не сказал бы, что это было особое событие среди других. Это было созревшее решение, историческая и стратегическая убежденность», – сказал президент Франции.

На вопрос, как президент Франции собирается строить с Россией, которая ведет военные действия против своих соседей, « архитектуру общей европейской безопасности", Макрон ответил: « Россия захватила Украину, и мы приняли меры. Мы на пути решения замороженных конфликтов. Но если ждать решения всех замороженных конфликтов, чтобы (начать) двигаться вперед, то можно ждать долго » .