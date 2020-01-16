Где и насколько на Донбассе пересчитали платежки за тепло, можно увидеть на карте онлайн

Министерство развития громад и территорий Украины (Минрегион) создало карту перерасчетов платежей за отопление и горячую воду. Об этом сегодня, 16 января, сообщает пресс-служба ведомства.

«Правительство предоставило возможность предприятиям ТКЭ (теплокоммунэнерго, – ред.) осуществить перерасчет платы для потребителей тепловой энергии и коммунальных услуг в связи со снижением для них цены природного газа в течение отопительного периода 2019 / 2020 гг. Минрегион собрал и обобщил информацию от ОГА (областных государственных администраций) относительно осуществления перерасчетов за централизованное отопление и горячую воду предприятиями ТКЭ. Результаты изложены в удобном формате интерактивной карты», – говорится в сообщении.

По данным министерства, сейчас из 206 ТКЭ осуществили перерасчет:

за отопление – 112;

за горячую воду – 25;

не осуществили перерасчет – 94.

Информация на карте может быть обновлена. Находится карта по ссылке https://bit.ly/2FUn5iX

В Минрегионе уточнили, что постановление Кабинета министров Украины «Некоторые вопросы начисления (определения) платы за тепловую энергию и услуги по централизованному отоплению, централизованному снабжению горячей воды для потребителей в связи с изменением цены природного газа» было принято 24 декабря 2019 года. Согласно постановлению, основанием для изменения размера начислений за тепловую энергию, услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей воды является условие, когда цена природного газа, приобретенная исполнителем в соответствующем месте отопительного сезона, ниже цены природного газа, учтенной в структуре тарифов, установленных Национальной комиссией по государственному регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) или органами местного самоуправления.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявлял, правительство Украины приняло решение, позволяющее пересчитать тариф и уменьшить сумму в платежке за тепло на 30%.