СММ ОБСЕ необходимо провести повторную верификацию отвода вооружения, – Олифер

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе предложила Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ провести повторную верификацию отвода тяжелых вооружений и мест их хранения. Об этом сегодня, 16 января, сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Она отметила напряженную ситуацию с безопасностью на линии разграничения на Донбассе. «К сожалению, ситуация с безопасностью остается напряженной, вопреки договоренностям лидеров стран Нормандской четверки продолжаются обстрелы, есть погибшие и раненые украинские военные. Именно решения проблем безопасности – главное в повестке дня. Украинская сторона считает необходимым, чтобы СММ ОБСЕ провела повторную верификацию отвода тяжелых вооружений и мест их хранения», – сообщила Олифер.

Она также напомнила о состоявшемся 29 декабря 2019 года обмене пленными. «Трехсторонняя контактная группа отметила взаимные шаги Украины и РФ, состоявшиеся в рамках выполнения договоренностей лидеров стран Нормандской четверки в Париже по взаимному освобождения удерживаемых лиц 29 декабря 2019 года – люди наконец смогли вернуться домой и быть со своими родными и близкими в новогодние праздники», – уточнила спикер представителя Украины в ТКГ.

По ее словам, в гуманитарной подгруппе подвели итоги взаимного освобождения удерживаемых лиц. «Работа для дальнейшего освобождения людей продолжается», – отметила Олифер.

Ранее сообщалось, что в Минске начался очередной раунд переговоров участников Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.