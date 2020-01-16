На Донетчине мониторят все КПВВ: Стало известно, с какой целью (Фото)

В Донецкой области осуществляется мониторинг всех контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) – «Майорское», «Марьинка», «Гнутово», «Новотроицкое». На них будет полностью обновлена ​​и актуализирована вся полезная информация для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и граждан, пересекающих линию разграничения. Об этом сегодня, 16 января, сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Так, сегодня представители департамента информационной и внутренней политики ДонОГА совместно с советником министра социальной политики по вопросам ВПЛ Александром Ворошковым посетили КПВВ «Майорское», где осмотрели информационные стенды с раздаточными материалами для граждан, пересекающих линию разграничения.

«Они обновили и дополнили информационные места актуальными раздаточными материалами, которые теперь доступны для всех желающих. В раздаточных материалах размещена информация, которая позволяет более быстро и качественно получать социальные и административные услуги, а также другая информация, которая может быть полезной для жителей Донецкой области», – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба ДонОВГА

Напомним, в Украине с 28 ноября вступил в силу новый «Порядок въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров из таких территорий». Ознакомиться с полным списком запрещенных и разрешенных для перевозки через КПВВ личных вещей, товаров, а также их допустимым объемом можно в инфографике здесь.