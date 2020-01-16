По вопросам границы: Украина предложила на заседании ТКГ содать подгруппу

На российско-украинской границе необходимо провести мониторинг и верификацию со стороны ОБСЕ с созданием зоны безопасности в приграничных районах Украины и РФ. Об этом шла речь сегодня, 16 января, на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске, сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

«Обращено внимание на невыполнение пункта 4 Протокола по итогам консультаций ТКГ от 1 сентября 2014 года, согласно которому необходимо обеспечить действенный мониторинг на российско-украинской границе и верификацию со стороны ОБСЕ с созданием зоны безопасности в приграничных районах Украины и РФ. Именно поэтому украинская сторона предложила создать дополнительную рабочую подгруппу по вопросам границы», – сообщила Олифер.

Напомним, что украинская сторона в Трехсторонней контактной группе предложила Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ провести повторную верификацию отвода тяжелых вооружений и мест их хранения.