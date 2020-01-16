Они выстояли! Не выдержал бетон: В Украине в честь защитников Донецкого аэропорта появится почтовая марка (Фото)

В Украине появится почтовая марка, разработанная специально в честь защитников Донецкого аэропорта (ДАП). Об этом сегодня, 16 января, сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) Украины.

«Национальный почтовый оператор 22 января вводит в обращение марку и конверт "Они выстояли! Не выдержал бетон!". Она является данью почтения украинских воинов, которые в течение 242 дней защищали Донецкий аэропорт. Укрпочта изображает на марках все важнейшие знаковые события Украины, в частности с 2014 года выдаются марки, посвященные украинской армии, а в этот раз – героическим защитникам Донецкого аэропорта», – говорится в сообщении.

Так, торжественное спецгашение марки и конверта состоится 22 января в 14:00 в Киеве в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне. В мероприятии будут участвовать защитники ДАПа, ветераны АТО/ООС, министр инфраструктуры Владислав Криклий, глава МинВВОТ Оксана Коляда, генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский, автор марки – график Андрей Ермоленко и воспитанники Киевского военного лицея им. Богуна.

Пресс-служба Укрпочты показала, как будет выглядеть марка и конверт:

В МинВВОТ уточнили, что бои за ДАП длились с 26 мая 2014 года до 22 января 2015 года и закончились после полного разрушения аэродрома. 18-21 января 2015 года в результате подрыва терминала ДАП погибли 58 его защитников. В ДАП и поселке Пески в течение этого периода воевали спецназовцы 3-го отдельного полка, бойцы 79, 80, 81, 95 отдельных аэромобильных и 93 отдельной механизированной бригады, 57 отдельного мотопехотной бригады, 90-го отдельного аэромобильного и 74-го отдельного разведывательного батальонов, бойцы полка «Днепр-1», Добровольческого украинского корпуса (ДУК) и другие.

Напомним, сегодня, 16 января, в Украине День памяти украинских защитников ДАП. Как сообщалось ранее, 5 лет назад, 13 января 2015 года, обвалилась диспетчерская башня ДАП, но бои продолжались.

По словам бывшего начальника Генерального штаба ВСУ Виктора Муженко, первая успешная операция ВСУ была в мае 2014 года, когда после получения информации о захвате ДАП удалось его освободить.