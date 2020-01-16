Выборы на неподконтрольном Донбассе: Украина в ТКГ пояснила опасные моменты

Преждевременное проведение выборов на временно неподконтрольных украинской власти территориях востока Украины и/или ненадлежащая подготовка к ним не только не будут способствовать примирению и реинтеграции, но и могут спровоцировать возобновление боевых действий. Об этом шла речь сегодня, 16 января, во время заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске, сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

«Как показывает практика и результаты доклада Центра по международным миротворческим операциям (Center for International Peace Operations) и Международного центра по проведению миротворческих тренингов им. Кофи Аннана (Kofi Annan International Peacekeeping Training Centre), подготовленного на основе анализа конфликтов во всем мире ведущими экспертами, выборы не могут происходить при отсутствии необходимого безопасного окружения и дееспособных институтов. Речь идет не только о безопасности волеизъявления избирателей, но и о безопасном участии всех партий и кандидатов. Итак, выборы можно проводить только тогда, когда границы государства находятся под его полным контролем или контролем международных наблюдателей, иначе не существует никаких гарантий безопасности в день голосования, а также высока вероятность манипуляций на участие в выборах лиц, не являющихся гражданами государства», – отметила Олифер.

Она также напомнила об успешных случаях урегулирования конфликта. «В частности, в Хорватии, Боснии, Либерии – выборы происходили после установления эффективного контроля за пересечением границы. Также международный опыт проведения выборов на постконфликтных территориях свидетельствует, что преждевременное проведение выборов и/или ненадлежащая подготовка к ним не только не способствуют примирению и реинтеграции, но и могут спровоцировать возобновление боевых действий. Только возвращение внутренне перемещенных лиц и беженцев в свои родные города и села, их участие в выборах способны обеспечить длительный мир», – уточнила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы.