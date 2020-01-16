Насилие в семье: В Покровске составлен 21 протокол в январе

В Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) с начала 2020 года составлен 21 админпротокол за совершение насилия в семье. Об этом сегодня, 16 января, сообщает Покровский райотдел полиции.

«Благодаря превентивной работе, которую постоянно проводят сотрудники полиции, многие такие факты удалось предотвратить. Конфликты в семьях и семейное насилие – это одни из самых частых вызовов, на которые приходится выезжать правоохранителям. В большинстве случаев причинами семейного насилия являются недоразумения в семьях, безработица и алкоголь», – говорится в сообщении.

На сегодняшний день на профилактическом учете в Покровском отделе полиции находится 198 семейных дебоширов, 15 из которых поставлены на учет уже в этом году. Со всеми нарушителями участковые офицеры полиции проводят профилактическую работу, а также привлекают их к административной ответственности за ст. 173-2 «Совершение домашнего насилия» Кодекса Украины об административном правонарушении. Так, за 15 дней текущего года правоохранители составили 21 протокол по данной статье.

«Полицейские обращаются ко всем жителям города и района: в случае совершения физического или психологического насилия в семье, немедленно сообщайте об этом в полицию, чтобы невинная ссора не превратилась в настоящую трагедию», – призвали в полиции.