В Украине с 1 февраля стартует программа кредитов для малого и среднего бизнеса

В Украине программа кредитов под 5-7-9% для поддержки малого и среднего бизнеса стартует с 1 февраля 2020 года. Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил во время ежегодной встречи с клиентами и партнерами Национального банка, передает «Укринформ».

«Нам нужны дешевые кредиты не когда-либо, они нужны сейчас. Поэтому с 1 февраля мы, таки откроем, как и обещали, анонсированную президентом программу дешевых кредитов под 5-7-9%. Это кредиты для малого предпринимательства, для людей, которые хотят начать собственное дело. Нам нужно уже сейчас давать таким людям, которые хотят работать и создавать в Украине, возможность в виде дешевых ресурсов», – отметил Гончарук.

По его словам, государственная программа позволит предоставить доступные кредиты по сниженной ставке на открытие собственного дела, создать дополнительно около 90 тыс. легальных рабочих мест только в первый год действия программы.

Также власти рассчитывают, что уже в этом году будет существенно уменьшена стоимость кредитных ресурсов в ипотеке. «Ипотека в 11-12%, как мы и говорили в прошлом году, это наша цель. Сложная. Над ней нужно работать, за нее нужно бороться, но мы готовы это делать», – заверил он.

Премьер-министр также называл ложью информацию о том, что у правительства нет плана действий или понимания дальнейших шагов для развития страны.

«Все понятно, дорогие мои. Нужно чистить институты, сокращать роль государства в экономике, пресекать искажение конкуренции на конкурентных рынках. Это очень понятные вещи», – сказал Гончарук.

Напомним, программа по поддержке малого и среднего предпринимательства предусматривает доступное кредитование под 5-9% годовых и является первым этапом объявленной президентом Украины Владимиром Зеленским госпрограммы «Возвращайся и оставайся».