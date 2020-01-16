Весенний призыв: Повестки получат молодые люди от 20 лет

Призывать на срочную службу 18 и 19-летних юношей не будут, за исключением тех случаев, когда они добровольно захотят вступить в ряды Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Об этом сегодня, 16 января, сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, сообщает пресс-служба Минобороны.

Руководитель оборонного ведомства отметил, что возраст призыва с 18 лет четко прописан в законе и никогда не менялся. Соответственно, указ президента № 13/2020 «Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередные призывы граждан Украины на срочную военную службу в 2020 году» издан в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.

«В то же время мы получаем много обращений и пожеланий по возможности проходить срочную службу именно с 18 лет. Аргументация – рациональное планирование молодым человеком своих дальнейших шагов в обучении, трудоустройстве и личной жизни», – отметил министр.

Андрей Загороднюк подчеркнул, что во время призыва в 2020 году повестки получат, как и раньше, молодые люди от 20 лет. А те украинцы, кому исполнилось 18 и 19 лет, могут быть призваны по их собственному желанию. «Значит, никто из ребят до 20 лет к прохождению срочной службы принудительно привлекаться не будет», – конкретизировал руководитель оборонного ведомства.

Министр обороны также обратил внимание, что сейчас идет активная работа над разработкой концепции анонсированной реформы призыва. «Эта реформа требует времени и изменений в законодательстве, к ее обсуждению обязательно будут привлечены общественность, этот процесс будет максимально открытым», – отметил Андрей Загороднюк.

Руководитель оборонного ведомства напомнил, что военнослужащие срочной военной службы не привлекаются для выполнения задач в районе проведения операции Объединенных сил.