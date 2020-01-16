Жители Донетчины могут воспользоваться грантами и проектами, направленными на поддержку бизнеса

Для жителей Донецкой области есть актуальные гранты и проекты, направленные на поддержку бизнеса в городах и районах региона. Об этом сегодня, 16 января, сообщает пресс-служба Донецкой областной службы занятости.

Конкурс грантов в рамках проекта USAID «Трансформация финансового сектора» – программа рассчитана на официально зарегистрированные местные общественные организации, ассоциации и субъекты хозяйствования частного сектора и другие прибыльные и неприбыльные организации. Сумма одного гранта может составлять от 10 тыс. до 100 тыс. долларов в гривневом эквиваленте.

Прием заявок продлится до 31 марта 2020 года. Детально ознакомиться с условиями можно по ссылке http://bit.ly/3ahEEaQ

Программа USAID «Конкурентоспособная экономика Украины» – принимаются грантовые заявки на осуществление деятельности, связанной с формированием экспортного альянса. Рассчитана на зарегистрированные в Украине частные предприятия и неправительственные организации.

Прием заявок продлится до 31 января 2020 года. Детально ознакомиться с условиями можно по ссылке http://bit.ly/3afQmm6

Грантовая программа «FINANCEAST» – поддержка малого и среднего предпринимательства на Донбассе. Направлена ​​на восстановление финансирования малого и среднего предпринимательства в подконтрольных районах Донецкой и Луганской областей, экономическое восстановление Донбасса и повышение его инвестиционной привлекательности. Выделенный грант предусматривает компенсацию до 50% стоимости инвестиционных проектов. Детально ознакомиться с условиями можно по ссылке http://bit.ly/38anObP

Гранты на поддержку предприятий, которыми владеют и управляют женщины (в рамках программы USAID «Конкурентоспособная экономика Украины» (КЭУ) – планируется предоставление 12 грантов на общую сумму примерно в 3 млн 600 тыс. грн. Ожидается, что сумма каждого грантового соглашения без взноса грантополучателя составит ориентировочно 300 тыс. грн.

Прием заявок продлится до 31 июля 2020 года. Детально ознакомиться с условиями можно по ссылке http://bit.ly/38gwspv