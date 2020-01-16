На ремонт дорог в Украине привлекут еще 20 млрд грн: Министр обещает восстановить 5 тыс. км

Для восстановления дорог Укравтодор привлечет дополнительно 20 млрд грн. Это позволит отремонтировать на 1 тыс. км дорог больше в 2020 году. Об этом сегодня, 16 января, сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на своей странице в Facebook.

По его словам, 337 народных депутатов поддержали соответствующие законопроекты. «Итак, планы на 4 000 км дорог отменяются, потому что будет 5 000 км дорог в 2020 году», – заявил министр.

Как уточнили в пресс-службе министерства, сегодня, 16 января, Верховная Рада Украины поддержала законопроекты 2660 и 2661 для увеличения финансирования строительства автомобильных дорог. «Они должны обеспечить поступление дополнительных 20 млрд грн на восстановление и строительство автодорог. Этот год должен стать годом рекордного восстановления и строительства дорог, мостов и других объектов инфраструктуры», – добавил Криклий.

Напомним, ранее Криклий заявлял, что правительством Украины утвержден перечень дорог государственного значения, которые будут восстановлены в 2020 году. Из дорожного фонда будет направлено 31 млрд 528 млн грн. Планируется восстановить 1 345 км дорог государственного значения и 3 711 погонных метров мостов, а также 2 500 км дорог местного значения.

Как сообщалось ранее, в Кабмине пообещали, что ремонтов дорог «ямочным» способом больше не будет.