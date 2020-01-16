Дети – переселенцы и пострадавшие от конфликта на Донбассе – получат право на бесплатное питание в школах

Принят Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения бесплатным питанием детей внутренне перемещенных лиц». Об этом сегодня, 16 января, сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Законом установлено, что «детям грудного возраста и детям второго года жизни, входящих в состав малообеспеченных семей, детям грудного возраста и детям раннего возраста, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, детям, имеющим статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, или детям из числа внутренне перемещенных лиц, за счет государства гарантируется обеспечение детским питанием в порядке, утвержденном Кабинетом Министров Украины».

Соответствующие изменения внесены в части третьей статьи 33 Закона Украины «О дошкольном образовании».

Законом также дополнена статья 21 Закона Украины «Об общем среднем образовании» частью пятой следующего содержания:

«5. Дети из числа внутренне перемещенных лиц или дети, имеющие статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, и учатся в общеобразовательных учебных заведениях независимо от подчинения, типов и форм собственности, обеспечиваются бесплатным питанием в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины».

Законом установлено, что гарантируется «организация питания соискателей образования из числа детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа, лиц с инвалидностью, лиц с особыми образовательными потребностями, детей, имеющих статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, детей из числа внутренне перемещенных лиц и детей из семей, которые получают помощь согласно Закону Украины "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям"».

Соответствующие изменения внесены в статью 22 Закона Украины «О профессиональном (профессионально-техническом) образовании».

Законом статья 7 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» после части девятой дополнена новой частью следующего содержания:

«Дети из числа внутренне перемещенных лиц или дети, имеющие статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, которые учатся в дошкольных, общеобразовательных, профессионально-технических учебных заведениях независимо от подчинения, типов и форм собственности, обеспечиваются бесплатным питанием в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины».

Законопроект зарегистрирован под № 0930.