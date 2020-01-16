На Донетчине «МГБ ДНР» завербовали экс-военнослужащую Нацгвардии Украины

На Донетчине представители «МГБ ДНР» завербовали бывшую военнослужащую Национальной гвардии Украины (НГУ), которая собирала и передавала информацию о выполнении воинской частью боевых задач в районе проведения операции Объединенных сил (ООС). Об этом сегодня, 16 января, сообщает пресс-центр СБУ.

«Военная контрразведка СБУ совместно с Главным управлением Службы в Донецкой и Луганской областях в рамках уголовного производства разоблачила и пресекла в Мариуполе разведывательно-подрывную деятельность бывшей военной Национальной гвардии, которая способствовала деятельности террористической организации "ДНР"», – говорится в сообщении.

Как установили оперативники, женщина попала в поле зрения «спецслужбы ДНР» в 2015 году во время прохождения военной службы в одной из воинских частей НГУ. Представители «МГБ ДНР» завербовали ее, провели инструктаж по соблюдению мер конспирации, предоставили агентурный псевдоним, обеспечили способы двусторонней и экстренной связи.

Во время дальнейшей коммуникации они отработали задачи по сбору и передаче информации о выполнении воинской частью боевых задач в районе проведения ООС (АТО), а также хотели получить персональные данные украинских военнослужащих и членов их семей.

По данным СБУ, используя специально созданные аккаунты в запрещенной российской соцсети, военнослужащяя НГУ собирала и передавала необходимые НВФ сведения.

Правоохранители провели обыск по месту жительства злоумышленницы и обнаружили компьютерную технику с доказательствами общения с представителями «МГБ ДНР».

«В ходе проведения дальнейших неотложных следственных действий указанное лицо предоставила обличительные показания об обстоятельствах своей вербовки и сотрудничества с так называемым "МГБ ДНР"», – отметили в СБУ.

Сейчас ей объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины, судом избрана мера пресечения. Продолжаются следственные действия.