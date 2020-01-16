В «Л-ДНР» активно агитируют вступать в ряды НВФ: Умалчивают о новых видах наказаний

На неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей «командование» незаконных вооруженных формирований (НВФ) активно проводит призывную кампанию, мотивируя мужчин, якобы, высоким финансовым обеспечением, скрывая ужесточение системы наказаний. Об этом сегодня, 16 января, в ходе брифинга сообщил представитель Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк.

«По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское оккупационное командование с начала этого года активизировало призывную кампанию на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. К агитационным мероприятиям привлечены все местные СМИ ресурсы (телевидение, периодические печатные издания, социальные сети и т.д.)», – отметил Гуцуляк.

По его словам, российские пропагандисты для мотивации мужчин призывного возраста проходить военную «службу» в составе соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) Армейского корпуса обещают им якобы высокое финансовое обеспечение.

При этом, по данным ГУР, замалчивается ужесточение требований к «личному составу» в подразделениях НВФ и введение новых видов наказаний, в том числе, существенному снижению размеров ежемесячных денежных выплат за малейшие нарушения.

«Вместе с тем, несмотря на агитацию оккупантов, большинство потенциальных призывников стараются избежать призыва и выехать для поиска работы за пределы временно оккупированной территории», – добавил Дмитрий Гуцуляк.