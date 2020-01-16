Роженицы Донетчины до сих пор без «пакетов малыша» и компенсаций: Почему дальше обещаний дело не движется (Видео)

В Донецкой области роженицы до сих пор не получают обещанную помощь на детей – «пакеты малыша». Вместо коробок с вещами семьям планировали выдать деньги. Но новоиспеченные родители так и не получили ни копейки.

В Краматорске на этой неделе родилась Миланья. Но ее мать Юлия хорошо подготовилась: привезла в роддом все, что нужно для ухода за младенцем, потому что беби-боксов, «страхующих» рожениц по всей стране, в Донецкой области с 2018 года не видели. Ни одна женщина, ни одного пакета. «Вот сегодня у нас вторые сутки, грубо говоря, третьей части памперсов у нас уже нет. Вот, крема для ребенка. В общем, весь пакет, который для больницы для ребенка готовили, ну это не менее 1000 гривен. Это то, что минимум. То есть, конечно, если бы, получив тот пакет, о котором мамочки здесь все ждут – это было бы огромный плюс. Но, к сожалению, я так поняла, что на сегодня и в ближайшее время мамочки этого не получат», – сказала роженица.

Вместо огромных коробок с пеленками, одеждой, подгузниками и одеялом новоиспеченным матерям дают только совет – ждать. «Каждый вторник мы подаем списки в УТСЗН о том, что какие женщины родили и если женщина иногородняя, и она просит, то мы пишем справку о том, что в перинатальном центре они "пакунок малюка" не получали», – рассказала старшая акушерка родильного отделения Ирина Тарасюк.

Осенью семьям, у которых в 2019 году появились малыши, пообещали, что «пакеты малыша» монетизируют – будет денежная компенсация из госбюджета. «Был решен вопрос выплаты в эквиваленте 5 тыс. грн за беби-бокс. Вопрос по 2019 году решен, денежные средства есть, раздаваться будут, до конца года получат», – говорил в октябре 2019 года глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Но родители до сих пор ничего не получили. «Почему все получают, а мы нет. Желательно, конечно, обратить на это внимание вышестоящим нашим. Правительству и всем, кто за это отвечает», – говорит мать малыша Марина.

Как сообщили в местном управлении труда и социальной защиты населения (УТСЗН), все затянулось, так как нет юридических рычагов выдать деньги. «То, что предлагался проект о введении денежной компенсации пакет малыша, по состоянию на сегодня, этот проект не вступил в силу. Поэтому основания принимать заявления, а тем более совершать какие-то финансовые выплаты матерям, родившим детей в 2019 году, у управлений Донецкой области нет», – объяснила заместитель начальника Краматорского УТСЗН Татьяна Игнатенко.

В облгосадминистрации оправдываются, что не успели вовремя оформить документы и согласовать их в профильном министерстве и Кабмине. Сейчас, уверяют чиновники, разработка проекта на финишной прямой. «Донецкая областная государственная администрация разработала порядок выплаты компенсаций и 9 января за подписью главы ДонОГА Павла Кириленко письмо пошло на министерство. Этим порядком мы предлагаем, чтобы компенсации выплачивали роженицам с сентября 2018 года, тем, кто родил в 2019 году, и за 2 месяца 2020 года», – сообщила пресс-секретарь ДонОГА Татьяна Игнатченко.

Она уточнила, что как только Минсоцполитики утвердит этот порядок, в области выплатят компенсации почти 16 тысячам семей с детьми. На это предусмотрено около 80 млн грн.

А «пакеты малыша» в Донецкой области должны начать выдавать уже с марта 2020 года.

Как сообщалось ранее, в Украине с 1 сентября 2018 года «пакет малыша» должен получать каждый новорожденный ребенок в роддоме. «Пакеты малыша» являются безвозвратной адресной социальной помощью, и выдаются по одному на каждого ребенка. Набор состоит из 70-ти позиций.

В Луганской области выдача «пакетов малыша» была начата в апреле 2019 года. В Донецкой области за более чем год функционирования программы «беби-боксов» по состоянию на сентябрь 2019 года ни одна роженица так и не получила «пакет малыша». Одна из причин – коррупционная составляющая.

Источник: ТК «Донбасс»