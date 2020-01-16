В Украине возрастет помощь на детей одиноким матерям (Инфографика)

В Украине до конца 2020 года государственная помощь одиноким матерям на детей до 6 лет возрастет до 1 тыс. 921 грн, а на детей 6-18 лет составит 2 тыс. 395 грн. Об этом сегодня, 16 января, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украине на своей странице в Facebook.

Так, государственная помощь на детей одиноким матерям на ребенка до 6 лет с 1 января 2020 года составит 1 тыс. 779 грн, с 1 июля этого года – 1 тыс. 859 грн, а с 1 декабря – 1 тыс. 921 грн.

Также, по данным Минсоцполитики, государственная помощь одиноким матерям на ребенка в возрасте 6-18 лет с 1 января 2020 года составит 2 тыс. 218 грн, с 1 июля – 2 тыс. 318 грн, а с 1 декабря 2020 года – 2 тыс. 395 грн.