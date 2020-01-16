Освобожденный из плена «ДНР» журналист Ассев встретился с президентом Украины

Освобожденный из плена «ДНР» в рамках обмена 29 декабря украинский журналист и блогер Станислав Асеев встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время встречи он передал главе государства списки на обмен удерживаемых лиц, который составили те, кто вернулся из плена.
Асеев уточнил, что встреча была посвящена Донбассу. «Там рассматривалось большое количество вопросов, но поскольку мы отдельно не обсуждали, можно ли говорить об этих вещах публично или нет, то какие-то детали я, наверное, говорить не могу», – сразу оговорился журналист.
Но в общем, он рассказал о том, что передал списки на обмен людей, которые остались на неподконтрольной территории в местах лишения свободы. «Эти списки –результат общей работы людей, я имею ввиду тех, кто вернулся из плена. Мы свели в общий список все данные, которые известны. Это реальные люди, они живы, мы их видели, и они находятся в разных местах города Донецка и Макеевки. Это был первый и самый главный вопрос», – рассказал Асеев.
Он не стал называть количество людей, которые значатся в этом списке и пояснил почему. «Количество людей я все-таки, наверное, сейчас озвучивать не буду, потому, что это явно не все люди, которые там находятся. Но мы все в разное время сидели в разных местах, и видели разных людей. Поэтому мы подвели общую черту, свели все, что у нас было, и я передал президенту список»», – уточнил он.
По словам Асеева, «сегодня у тех людей, которые влияют на процессы обмена, есть осторожная надежда на то, что в ближайшем будущем состоится следующий обмен».
Журналист рассказал, что в списках значатся гражданские, которых в «ДНР» обвиняют в терроризме, шпионаже и экстремизме, и, в основном, это мужчины. «Так как я пересекался в основном с мужчинами, женщины сидят в отдельных колониях, то подавляющее большинство в списках все -таки мужчины», – отметил Асеев.
Он также рассказал о том, что в числе освобожденных 29 декабря 2019 года оказались, мягко говоря, случайные люди. «Это не просто случайные люди. Были люди, которые напрямую участвовали в преступлениях в той же "Изоляции". И были такие люди были и в предыдущих обменах и в этом, и все они еще на свободе», – отметил он.
«Позитивный момент в том, что, по словам президента, СБУ уже работает по ним. Также президент сказал, что, возможно, чтобы такие ошибки не повторялись, такие люди, как я, перед обменом должны просматривать списки. И даже визуально отсеивать тех, кто либо сотрудничал с оккупационной администрацией, либо по своим личным садистским наклонностям участвовал в издевательствах и пытках. На самом деле, отследить, кто попадает в обмен, очень сложно и здесь играет роль огромное количество факторов. И корректировать такие списки действительно возможно только на финальном этапе», – пояснил журналист.
Асеев также рассказал о своих личных впечатлениях о Владимире Зеленском. «В целом, я увидел перед собой абсолютно уставшего и искреннего человека... Человеческое участие всегда поддерживает. Но президент настолько непосредственный человек, который буквально предложил мне деньги чуть ли не из бумажника», – рассказал Станислав Асеев.
Напомним, что с начала вооруженного конфликта на Донбассе Станислав Асеев оставался в Донецке, под псевдонимом Станислав Васин сотрудничал с украинскими изданиями. О его аресте стало известно 2 июня 2017 года. «Министерство госбезопасности ДНР» письменно подтвердило, что блогер находится у них. Но как выяснилось позже, арест произошел еще в мае 2017 года, после чего создавалась имитация, что блогер находится на свободе.
Асеев был приговорен в «ДНР» к лишению свободы на срок 15 лет за «шпионаж».
Со стороны Украины Станислав Асеев внесен в список по обмену заложниками между украинской стороной и «Л-ДНР». Однако представители «ДНР» отказались включать журналиста в обмен пленными, который состоялся 27 декабря 2017 года. В этот день был освобожден блогер из Луганска Эдуард Неделяев (Эдвард Нэд), но Асеев остался в плену.
Также стало известно, что Станислава удерживали в Донецке, на территории бывшего арт-центра «Изоляция», который в «ДНР» превратили в концлагерь.
Координатору по гуманитарным вопросам Организации по безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ) Тони Фришу удалось пообщаться во время посещения тюрем «ДНР» и «ЛНР» со Станиславом Асеевым.
Асеев был освобожден из плена «ДНР» лишь 29 декабря 2019 года в рамках очередного обмена пленными.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «ZN Клендар»