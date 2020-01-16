За $400: Жители Луганщины нелегально переправляли граждан Азии через госграницу

В Луганской области Служба безопасности Украины пресекла деятельность организованной группировки, участники которой занимались незаконной переправкой иностранцев через государственную границу с территории Российской Федерации. Об этом сегодня, 16 января, сообщает пресс-центр СБУ.

По данным спецслужбы, незаконный механизм перевозки организовали трое жителей Троицкого района области и несколько россиян. Сообщники из России подыскивали «клиентов» – выходцев из одной из стран Центральной Азии.

«В нашу страну нелегалы ​​попадали через Луганскую область вне пунктов пропуска, где их встречали злоумышленники и сопровождали до конечного пункта назначения. Стоимость незаконных услуг составляла $400 с каждого "туриста": половину суммы они платили в России, остальные – по прибытии в Украину», – говорится в сообщении.

Как отмечается, двух участников нелегальной схемы и четырех мигрантов правоохранители задержали во время очередной попытки пересечения государственной границы.

«В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Решается вопрос о сообщение фигурантам дела о подозрении в совершении преступления», – уточнили в СБУ.