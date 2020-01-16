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В Украине зарегистировано 338,2 тысячи безработных

16.01.20 21:32
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За последний месяц 2019 года, с ноября по декабрь, в Украине стало на 49,3 тыс. больше безработных граждан. Всего их насчитывается 338,2 тыс. Об этом сегодня, 16 января, сообщила Государственная служба статистики.

При этом число вакансий уменьшилось с 80 тыс. в ноябре 2019 года до 59 в декабре.

На одну вакансию в декабре претендовали в декабре 6 граждан, в то время, как месяцем ранее – 4 соискателей.

Среди всего количества безработных 177,3 тыс. составляют женщины и 160,9 тыс. – мужчины. Также уточняется, что из 288,9 тыс. человек 176 тыс. проживают в городах, а 162,2 тыс. – в сельской местности.

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