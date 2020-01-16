Крысы размером с кота: В Мариуполе жители многоэтажки жалуются на невыносимые условия (Видео)

В Мариуполе в подвале 9-этажного дома по ул. Пилипа Орлика невыносимая вонь и крысы размером с кота. Жители дома жалуются, что жилищники за последние 2 года погубили их девятиэтажку. Люди решили исправлять ситуацию самостоятельно.

Как рассказала жительница дома № 108 Людмила Емельянова, она живет в этой многоэтажке более 30 лет. Уверяет, что дом был в идеальном состоянии. Однако, за последние 2 года его превратили в помойку.

«В подвале страшная вонь, уборка так, через пень колоду, живем – бедствуем, просто, не знаю, что будет. А сейчас вообще нельзя зайти в квартиры, такая вонь идет из подвала. С одной стороны цоколь вообще как-то вниз провалился», – говорит женщина.

Фото: скриншот видео ТК «Сигма»

Также, в подвале упал в нечистоты электрический кабель. А в дополнение – завелись крысы, которые постоянно бегают между этажами. Люди возмущены, говорят, что заявки на дезинсекцию оставляли много раз, однако результата нет.

«Стояла машина возле подъезда, так крысы там внутри перегрызли, вроде свечи называется, масло вытекло. Человек шел на работу, а она спускается, и мужчина взрослый испугался, опять сел в лифт и уехал. Вот так боимся, встретить, они же выбегают», – делится жительница дома Светлана Асафова.

Как заявили в управляющей компании, дом принимали уже с проблемами, на ремонтные работы потратили более 600 тыс. грн. Уверяют, что дезинсекцию делали, подъезды убирали, частично заменили канализацию. Добавляют, что, хотя некоторые жители платили ответственно, но долг появился – 64 тыс. грн.

«По каким-то подъездам проводились и ремонтные работы, и электросети. Наши квитанции все равно нужно будет оплатить, потому что мы имеем право и будем это делать, взыскивать задолженность всеми законным методами», – говорит менеджер компании «Город для людей» Елена Миненко.

По словам жильцов дома, жилищникам они не доверяют. А когда еще и свет выключили на 2 недели, не выдержали. Создали общество совладельцев многоквартирного дома (ОСМД). Сейчас почти месяц пытаются привести в порядок дом самостоятельно. Пока только успели восстановить электрические сети.

«Понадобилось уже более 45 тыс. грн. Здесь просто колоссальные суммы, нужно выкачивать воду из подвала, как это делать, пока никому неизвестно. Отдали дом в таком состоянии, никаких актов, ничего, все проигнорировали», – жалуется председатель ОСМД Андрей Тимченко.

Однако, люди уверены, что так оставлять ситуацию нельзя. И думают обращаться в суд. Поэтому, кто кому должен – будут разбираться юристы.

Источник: ТК «Сигма»