На Луганщине орудуют аферисты: Звонят жителям от имени налоговой службы

В Луганской области активизировались телефонные аферисты, которые звонят жителям от имени сотрудников Государственной налоговой службы и пытаются выманить деньги под любым предлогом, ссылаясь, к примеру, на предоставление денежной помощи или угрожая применением штрафных санкций. Об этом жителей области предупредили в Главном управлении Государственной налоговой службы в Луганской области, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ГНС, мошенники предлагают людям перечислять деньги на карточные счета в банковских учреждениях.

«Подчеркиваем, что должностные лица Главного управления ГНС в Луганской области ни в коем случае не осуществляют подобные телефонные звонки. Такие действия являются мошенничеством и подлежат расследованию», – говорится в сообщении.

В налоговой службе призвали жителей области не поддаваться на предложения злоумышленников, а в подобной ситуации срочно обращаться в полицию, которая займется расследованием.