RU
Все новости

НБУ обнародовал свою программу на 2020 год

16.01.20 21:45

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал программу действий на 2020 год, которая является летней дорожной картой для реализации среднесрочной Стратегии центрального банка. Об этом сегодня, 16 января, сообщили в пресс-служба НБУ.

Регулятор уточняет, что принятая в 2018 году стратегия обеспечивает прозрачность, предсказуемость и последовательность деятельности центробанка, а ежегодные дорожные карты являются основой для измерения эффективности его работы и отчетности перед обществом, клиентами и партнерами.

Новая Программа действий на 2020 год определяет приоритетные шаги для дальнейшего прогресса в достижении каждой из семи стратегических целей НБУ:

  1. Обеспечение низкой инфляции.
  2. Обеспечение стабильной, прозрачной и эффективной банковской системы.
  3. Возобновление кредитования.
  4. Эффективное регулирование финансового сектора.
  5. свободное движение капитала.
  6. Финансовая инклюзия.
  7. Развитие современного, открытого, независимого и эффективного центрального банка.

«Выполнение программы действий на 2020 год создаст условия для обеспечения благоприятной среды для всех участников финансовой экосистемы. Это особенно важно, учитывая то, что к 2020 год – последний год действия действующей Стратегии центробанка, поэтому параллельно с выполнением регулятор будет работать над созданием новой Стратегии НБУ с горизонтом планирования до 2025 года», – говорится в программе действий.

В сообщении отмечается, что главное достижение – вхождение инфляции в целевой диапазон. Потребительская инфляция замедлилась с 9,8% в 2018 году до 4,1% в 2019 году. То есть по итогам прошлого года НБУ достиг среднесрочной инфляционной цели 5% ± 1 п.п., определенной еще в 2015 году. Основным фактором этого была последовательная монетарная политика регулятора.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк