НБУ обнародовал свою программу на 2020 год

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал программу действий на 2020 год, которая является летней дорожной картой для реализации среднесрочной Стратегии центрального банка. Об этом сегодня, 16 января, сообщили в пресс-служба НБУ.

Регулятор уточняет, что принятая в 2018 году стратегия обеспечивает прозрачность, предсказуемость и последовательность деятельности центробанка, а ежегодные дорожные карты являются основой для измерения эффективности его работы и отчетности перед обществом, клиентами и партнерами.

Новая Программа действий на 2020 год определяет приоритетные шаги для дальнейшего прогресса в достижении каждой из семи стратегических целей НБУ:

Обеспечение низкой инфляции. Обеспечение стабильной, прозрачной и эффективной банковской системы. Возобновление кредитования. Эффективное регулирование финансового сектора. свободное движение капитала. Финансовая инклюзия. Развитие современного, открытого, независимого и эффективного центрального банка.

«Выполнение программы действий на 2020 год создаст условия для обеспечения благоприятной среды для всех участников финансовой экосистемы. Это особенно важно, учитывая то, что к 2020 год – последний год действия действующей Стратегии центробанка, поэтому параллельно с выполнением регулятор будет работать над созданием новой Стратегии НБУ с горизонтом планирования до 2025 года», – говорится в программе действий.

В сообщении отмечается, что главное достижение – вхождение инфляции в целевой диапазон. Потребительская инфляция замедлилась с 9,8% в 2018 году до 4,1% в 2019 году. То есть по итогам прошлого года НБУ достиг среднесрочной инфляционной цели 5% ± 1 п.п., определенной еще в 2015 году. Основным фактором этого была последовательная монетарная политика регулятора.