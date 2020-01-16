В Мариуполе за один день обнаружено два неизвестных трупа

В Мариуполе (Донецкая обл.) вчера, 15 января, утром в реке Кальчик был обнаружен труп.

Как сообщили в пресс-службе Центрального отдела полиции, тело погибшего человека опознать не удалось. По словам правоохранителей, в настоящее время труп направлен на экспертизу для определения времени и причины смерти.

Полицейские проводят оперативно-следственные мероприятия.

Также вчера, около 09.30, на остановке возле магазина «Евробуд» на пр. Единства в Левобережном районе обнаружен труп мужчины возрастом около 50 лет. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

По словам мариупольцев, у погибшего был проломлен череп.

В пресс-службе полиции города подтвердили факт, отметив, что тело погибшего доставили в морг. Однако, голова мужчины была не повреждена.

Ведется следствие.

Источник: «Сайт города Мариуполь»