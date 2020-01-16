Из-за экспорта электроэнергии из РФ украинские шахты и ТЭС работают в убыток (Видео)

За прошедшие сутки в Украину поступило почти 4 млн киловатт-часов российской электроэнергии. Это примерно 15% дневной потребности нашей страны. Специалисты обеспокоены, что из-за импорта украинские шахты и тепловые электростанции вынуждены работать в убыток, передает телеканал «Украина».

Предприятия останавливаются, а рабочие – не получают зарплаты. Чтобы запретить импорт киловатт, депутаты обратятся в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с официальным письмом. Надеются, что там помогут.

«В 2019-м, по сравнению с 2018-м, в Украине уже добыто угля на 2 млн тонн меньше. А также производится меньше электроэнергии. Потому что останавливаются украинские угольные шахты, останавливаются блоки тепловых электростанций», – говорит народный депутат Михаил Волынец.

«Россия будет использовать свою электроэнергию как инструмент шантажа и в дальнейшем политического влияния на решения правительства, президента Украины. Будет соответственно использовать в этой гибридной войне как инструмент войны», – дополнила народный депутат Михаил Бондарь.