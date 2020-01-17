«Образовательный марафон»: Какие изменения в школах Донбасса сделают их более конкурентоспособными

Перед тем, как уйти на новогодние праздники, 60 школ Донецкой и Луганской области начали работу по созданию концепций развития своих учебных заведений. Администрация, педагоги, ученики и родители выполнили первое «домашнее задание» в проекте «Образовательный марафон», за участие в котором школам пришлось побороться осенью прошлого года (заявок на участие в конкурсе было втрое больше запланированного).

Соревновательная основа сохранится на протяжении всех 9 месяцев, в течение которых команды, успешно преодолевшие каждый из трех этапов, под руководством опытных менторов напишут стратегии развития. «По завершению проекта участники будут лучше понимать содержание Новой Украинской Школы (НУШ), ее ценности и способы внедрения в конкретных школах. Также планируется разработать 10 грантовых проектных заявок для внедрения образовательных стратегий и создать онлайн-платформу для партнерской работы», –поясняет инициатор «Образовательного марафона», общественный активист Денис Блощинский.

Марафон – так марафон

Мариуполь, Краматорск, Дружковка, Покровск, Красногоровка, Авдеевка, Волноваха, Славянск, Доброполье, Великая Новоселка, Бахмут, Угледар, Селидово, Константиновка, Новогродовка, Торецк, Золотое, Сватово, Троицкое, Рубежное, Беловодск, Северодонецк, Лисичанск – не полный перечень населенных пунктов, в школах которых осознали необходимость и неотвратимость «перепрошивки» системы образования и настроились на развитие.

Идея участвовать в преобразовании украинской школы зародилась, по словам организаторов, еще летом 2014 года, когда в 11 городах Донецкой и Луганской области прошел фестиваль «Открывай Украину».

«Общение с подростками стало толчком для первого просветительского проекта, востребованного детьми и создавшего уникальную образовательную среду, в которой хотелось находиться месяцами. Именно победители проекта, научившись задавать вопросы, узнав, почему ошибаться – хорошо, осознав, что учителя могут быть не правы, поставили вопрос ребром: как, после всего пути, который мы преодолели, когда мы научились по-другому смотреть на себя и на окружение – возвращаться в "старую" школу? Тогда мы признали, что ничего не сможем изменить, если не будем работать с учителями и родителями», – отметил Денис Блощинский.

И вот в 2019 году появилась возможность «прокачать» учителей Донетчины и Луганщины в рамках проекта «Демократическое управление в восточной Украине» (DG East) Агентства США международного развития (USAID). Первым этапом стало интенсивное обучение в Киеве – 5-дневная программа включала лекции, тренинги, дискуссии, мотивационные встречи с реформаторами образования, представителями бизнеса, профильных общественных организаций и деятелями культуры. На марафон приехали команды в составе трех человек от каждой школы: представители администрации (директор и завуч) и учитель. 60 команд работали по 10-12 часов в день! За время интенсива обсудили вопросы построения партнерства между родителями, учителями и учениками, инклюзивного образования, ученического и учительского лидерства, критического мышления и медиаграмотности в организации образовательного процесса, а также получили знания по разработке концепции развития школы.

Инклюзия – это и о переселенцах тоже

Вернувшись в родные города и села, члены команд занялись «ревизией» школьных активов и провели SWOT-анализ учебного заведения: определили сильные и слабые стороны, возможности и угрозы. Например, в Белицкой школе №10 Добропольского района самой сильной своей стороной считают создание инклюзивного пространства. В 2012 году в школе был открыт первый специальный класс для детей с особыми образовательными потребностями. Сейчас в таких классах обучается 18 учеников, которые могут пользоваться интерактивными полом и столом, мультимедийным проектором, бытовой техникой и настольными играми.

Инклюзия – понятие очень широкое, и относится не только к людям с особыми физическими потребностями. Например, на базе Мариупольского лицея-школы № 48, решили создать центр психологической и социальной реабилитации учеников-переселенцев (а их 62). «Это пространство, где, прежде всего, будут оказывать социальную и психологическую помощь детям и родителям-переселенцам. Там будут работать психологи, дефектологи, логопеды. Центр откроется на базе игровой комнаты, которая у нас есть уже несколько лет, сейчас там с детьми работает психолог. Деньги на него поступят из бюджета общественного участия. Мы ожидаем, что получим их весной», – рассказывает директор лицея-школы № 48 Лилия Борисенко.

В планах – база «умников» и школьное телевидение

Кроме инклюзии, при разработке концепций развития школ в тренде оказались также компетентностный подход и педагогика партнерства – то есть взаимодействие учителя с детьми и родителями. По словам педагога-организатора Бахмутской ООШ № 7 Марины Жвания, одна из классных руководителей 2-го класса на собственном опыте почувствовала «вкус» педагогики партнерства: «Алла Александровна вместе с родителями и учениками создают образовательную среду, в которой комфортно учиться детям. В частности, они вместе оформили стены, разнообразные зоны обучения и отдыха, а такой подход заложен в принципах НУШ».

В Бахмутской ООШ № 7

Как рассказала директор Ивановской школы Бахмутского райсовета Ольга Козаченко, накануне зимних каникул провели акцию «Предложи свою идею на пути перемен!», в которой приняли участие 50 учеников 5-11 классов. Из самого оригинального: школьники запланировали создать картотеку «умников школы», которые смогут помогать тем, кто пропустил уроки по болезни, а еще хотят открыть школьное телевидение. «Стратегия развития школы от детей сформирована и будет представлена на аукционе предложений педагогов и родителей "Наша стратегия – наше будущее!"», – говорит Козаченко.

Торецкая школа №10 еще в 2003 году одной из первых в городе получила статус многопрофильной и с тех пор осознанно работает над формированием конкурентоспособной личности. В рамках «Образовательного марафона» педагоги и родители пытаются создавать школу успеха. Школу, где ребенок не только учится и развивается, но и отдыхает. Школу, которую дети будут посещать с удовольствием.

Успели завершить SWOT-анализ до нового года и в Краматорской ООШ №16. Среди сильных сторон ученики отметили готовность всех участников процесса к изменениям, высокий профессионализм учителей и активность ученического самоуправления, а также наличие условий для всестороннего развития (в школе работает кружок робототехники, спортивные секции, а спортивный и актовый зал достаточно просторные). А вот школьная столовая, напротив, требует реорганизации и модернизации, материально-техническое обеспечение кабинетов и классов школы тоже оставляет желать лучшего. Из не материального – школьное сообщество беспокоит низкий уровень этики общения и среди учеников, и их родителей, консерватизм некоторых учителей и низкая мотивация к учебе у отдельных детей.

Школьники Троицкого лицея предложили внести в концепцию развития озеленение территории школы, стадиона, улучшить состояние спортивного и актового зала, обеспечить учеников питьевой водой, предусмотреть индивидуальные шкафчики в раздевалке, усилить освещение. Также дети считают, что интернет-связь должна быть более мощной, библиотеку необходимо пополнить художественной литературой и разнообразить работу школьных кружков. «Мечтаем, что наш лицей попадет на третий этап проекта, куда отберут 20 школ из 60, и мы получим дополнительные средства на развитие заведения», – говорит директор лицея Наталия Федорущенко.

В Троицком лицее

Программный менеджер проекта «Образовательный марафон» Ирина Линева подытожила, что по результатам самооценки и самоанализа, которые провели школы-участницы, 77% учреждений Донецкой и 95% Луганской областей справились с задачей. «Формулируя вопросы детям и родителям, администрация каждой школы исходила из своей ситуации (количество учащихся, материально-техническая база и т.п.). В целом большинство детей позитивно оценили пребывание в своей школе. Но в то же время отметили необходимость усилить ученическое самоуправление и высказали ожидания по поводу более уважительного отношения к себе со стороны учителей», – отметила Линева.

Взрослые же, по ее словам, обозначили проблему неготовности многих педагогов принять новые формы работы и сложность работы в переполненных классах.

Как команды видят решение этих проблем, станет понятно из финальных документов – стратегий развития, которые участники представят на третьем этапе проекта в апреле 2020 года. Инициаторы проекта ожидают, что работы будут качественными, поскольку уже сейчас участники продемонстрировали главное – способность эффективно работать в команде.