У детей есть выбор: В Покровске подорожало питание в школах (Видео)

В Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) с начала года выросла стоимость питания в школах. С 1 января оно стоит на три гривны больше – 12 грн.

Так, в опорной школе города на обед было представлено множество блюд. 9-летний Саша поделился впечатлениями от порции. «Нравится очень. Нас кормят компотами, какао, икрой [кабачковой], котлетами, гречневыми кашами, овсяными», – сказал он.

Учеников младших классов кормят за бюджетные средства. Начальник отдела образования Покровского городского совета Марина Голуб объяснила, почему содержание тарелок подорожало. «Питание стало более качественным и разнообразным, у детей есть выбор, почти в каждой школе есть линии раздачи, есть выбор между несколькими блюдами», – рассказала она.

Вместе с этим, как уверяют предприниматели, выигравшие тендер на организацию школьного питания, на 20% увеличили и порции. «На 12 грн присутствует всегда гарнир, всегда присутствует салат, хлеб или булочка. И обязательно какой-то напиток», – говорит предприниматель Юлия Рыбка.

Однако, чтобы в обеде были мясные блюда, родителям надо доплатить еще 10 грн. «Все, что идет с родительской доплатой, туда идет мясное от 50 грамм», – уточнила Юлия Рыбка.

А уже с пятого класса ученики питаются за свой счет. «Картошка, котлетка, салат, желе и каркаде. Это обошлось в 38 грн», – сказал ученик Ярослав.

Также предприниматели заверили, что цены на выпечку, салаты и напитки, которые продают в школьных буфетах, не повышали.

Как сообщалось ранее, сегодня, 16 января, Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения бесплатным питанием детей внутренне перемещенных лиц», которым гарантируется бесплатное питание детей переселенцев и детей, пострадавших в результате вооруженного конфликта.

Напомним, с нового года повысилась стоимость питания в Краматорске и Мариуполе.

Источник: ТК «Донбасс»