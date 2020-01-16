В Мариуполе задержан «черный» лесоруб (Фото)

В Мариуполе (Донецкая обл.) патрульные задержали жителя, который незаконно спиливал зеленые насаждения в Левобережном районе. Об этом сегодня, 16 января, сообщили в патрульной полиции Донецкой области.

Вызов о правонарушениях патрульные полицейские получили от неравнодушного жителя улицы Защитников Отечества. Мужчина сообщил, что в посадке неизвестный спиливает деревья и грузит их в желтый микроавтобус.

Подъехав по месту вызова, патрульные встретили 27-летнего мужчину, который признался полицейским, что пилил бензопилой деревья для собственных нужд.

На место вызвали следователей левобережного отделения полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.