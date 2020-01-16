Своенравные и нежные: В зоопарке Мариуполя родились малыши леопардов (Видео)

В зоопарке Мариуполя родились двое леопардов. Их понемногу начали выводить на улицу и совсем не кормили из бутылочки.

Так, леопарденят родилось двое. Один из них уже уехал по обмену в другой зоопарк. А второй малыш пока дома. Он появился на свет 2 месяца назад и у него еще нет имени. По словам работницы зоопарка Натальи Луценко, ухаживать за маленьким леопардом так же просто, как за домашней кошкой.

«Просто играется, как ребенок. Никаких повадок хищника. Немножко рычит, когда мяско приносим. Бутылочку мы не приняли, начали сразу есть из мисочки, понемножку. Сейчас уже идет прикорм, уже кушаем фаршик куриный», – говорит Наталья.

Как рассказывают специалисты, леопарды – с норовом и вообще не поддаются дрессировке. Однако, когда маленькие, то нежные. Родители родившегося питомца дикие, не приручены. Их никогда не гладили. А дети – совсем другие. Они постоянно требуют внимания.

Старшему брату малышей, Отису, почти 3 года. Он до сих пор играет, как котенок. Однако, отмечает Наталья, иногда показывает характер. «Когда уже идет половое созревание, есть все-таки опасность, что гормоны сыграют. Тем, кто его воспитывал, с удовольствием дает себя погладить, руки облизывает и агрессии не проявляет», – пояснила Наталья.

Как добавляют работники зоопарка, без любви к животным, с леопардами не справишься.

Источник: ТК «Сигма»