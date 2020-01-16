Малышу из Мариуполя подарили шанс слышать и развиваться (Видео)

Супруги Такаджи из Мариуполя борются за здоровье 7-месячного сына с первых дней его жизни. Сейчас срочно нужно решить проблему с недостатком слуха, ведь мальчик не может развиваться. Шанс на то, что ребенок будет слышать, есть.

В объятиях мамы маленький Никита восторженно рассматривает все вокруг. Особенно его радуют мерцающие огоньки карусели. «Я стараюсь показать своему ребенку все самое новое, самое красивое, чтобы он познавал этот мир», – говорит мать Лина Такаджи.

Однако познавать мир по звукам Никита не может. Недавно родители узнали, что их мальчик почти ничего не слышит. Новость шокировала, ведь старший сын вполне здоров. «Начались сложности, начиная с беременности, потом роды. Заметила, что он не реагирует на звук. Шок, слезы, истерика. Как такое возможно? Это не со мной происходит», – поделилась Лина.

Никита о болезни пока не догадывается. По словам матери, растет обычным, но уже очень серьезным мальчиком. «Очень терпеливый мальчик. Каждый врач, когда видел его, то удивлялся, как такой ребенок может столько терпеть. И прививки, и массажи делали. Он ни разу даже не пискнул», – рассказала Лина.

На приеме у слухопротезиста Никита тоже не плакал, будто понимал, что все процедуры ему на пользу. «Без аппаратов будет плохое развитие. Нужно в этом возрасте чтобы начинал слышать, поэтому мы кинулись сразу», – говорит отец Павел Такаджи.

По словам слухопротезиста Натальи Кузнецовой, Никита еще маленький и ему надо научиться не только слушать и слышать, но и воспринимать речь. И воспринимать ее правильно, для того, чтобы научиться правильно говорить.

Но родителям не хватило денег на дорогостоящее слуховое устройство. Тогда Такаджи обратились на «горячую линию» Фонда Рината Ахметова. И там им помогли.

Однако, установка слуховых аппаратов – это только полдела. Будет ли слышать ребенок, насколько быстро научится говорить, будет зависеть от реабилитации. А она займет годы. «Нас ждет нелегкий путь. Я верю, что он будет говорить и будет такой же, как и все», – поделилась мать Никиты.

Благодаря поддержке Фонда Рината Ахметова, детям с недостатками слуха уже установлено 165 специальных аппаратов.

Источник: ТК «Донбасс»