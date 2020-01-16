Новые вершины: Тарас Степаненко рассказал о задачах «Шахтера» в 2020 году

Вице-капитан «Шахтера» Тарас Степаненко поделился впечатлениями от отпуска и рассказал о задачах команды в новом году. Об этом сегодня, 16 января, сообщает пресс-служба клуба.

«Отпуск проходит хорошо. С семьей уже больше трех недель находимся во Флориде – пригласил друг. Отдыхаем, ездим на пляж. Были с детьми на баскетболе, хоккее, в Диснейленде, экопарке "Эверглейдс", катались на аэроботах. Здесь много развлечений и для детей, и для взрослых. Купаемся в океане. Очень положительные впечатления от Америки!», – рассказал Степаненко.

Он также поделился, как отметил праздники. «Новый год тоже встречали в США, семьями с друзьями. Сделали гастрономический микс: "Оливье", салат с крабовыми палочками и мясо на гриле – традиционное американское блюдо. В Штатах больше празднуют католическое Рождество, а Новый год второстепенный», – пояснил футболист.

По его словам, он поддерживает форму в отпуске. «Бегаю. Пару раз катались на велосипедах – к океану ездили. Дома выполняю легкие упражнения для поддержания формы. Играли в футбол с украинской диаспорой. Здесь живет Сергей Пшеничных, который в "Металлисте" выступал. И Эдмар тоже, но сейчас его не было. Списывались с ним и хотели встретиться, но не получилось. Во Флориде много украинцев. Собирались, играли на любительском уровне. Довольно весело!» – рассказал Тарас.

Он также остановился на том, что соскучился по футболу и партнерам по команде. «Я по нему всегда скучаю. Конечно, иногда устаешь физически и психологически, требуется отдых. У людей, живущих футболом: один день не поиграл – и соскучился. Я не исключение. Слежу за всеми результатами, с детьми на пляже играю в футбол, волейбол. Спорт в нашей семье в крови», – сказал футболист.

Степаненко также поделился планами. «Стартуем с чистого листа. Хочется добиваться высоких целей, покорять новые вершины. 2019-й получился неоднозначным. Выиграли Кубок, чемпионат Украины, но не выполнили задачу в Лиге чемпионов. Это очень расстроило. На 2020 год задача – выиграть чемпионат. И начнем с малого в Лиге Европы: нужно пройти "Бенфику". Давно не можем сделать этот первый шаг – пройти первый тур в еврокубках. Тяжело, потому что чемпионат начинается позже, чем у клубов, с которыми встречаемся. У них он в разгаре. Тем более команда попалась очень хорошая, уровня Лиги чемпионов. Так что этот шаг будет очень тяжелый, надо серьезно подготовиться. Кроме того, в июне предстоит большое событие – чемпионат Европы. Думаю, каждый футболист мечтает о таком. У нас сейчас отличная сборная, но нужно много работать, чтобы как минимум выйти из группы. Это по силам, если у всех одна цель. И к ней мы будем стремиться», – отметил Тарас Степаненко.

По его словам, три основных памятных события 2019 года – это победа в Кубке и чемпионате Украины, новый тренер и выход на Евро-2020. «Это такие яркие события, которые позволяют смотреть в будущее с оптимизмом и понимать, что ты работаешь не просто так, а чтобы добиваться конкретных целей и результатов», – резюмировал Вице-капитан «Шахтера».