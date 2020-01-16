Почти 20 тыс. участников АТО/ООС и членов их семей получили денежную помощь на Днепропетровщине

На Днепропетровщине почти 20 тыс. участников боевых действий на Донбассе и членов их семей получили денежную помощь. На такую ​​материальную поддержку из областного бюджета выделили 73,5 млн грн, передает «АрмияInform».

Согласно информации управления по вопросам участников АТО Днепропетровской облгосадминистрации, в прошлом году денежную помощь получили почти 6 тыс. бойцов и более 13,3 тыс. членов их семей. «Поддерживаем бойцов и их родных, которые оказались в трудном положении. Или из-за серьезной болезни, либо через неотложную потребность в решении материально-бытовых проблем», – отметила начальник управления по вопросам участников АТО Днепропетровской ОГА Наталья Коршун.

Всего в течение 2019 участники АТО/ООС из Днепропетровщины получили 73,5 млн грн. Сумма единовременного пособия составляет от 1 до 10 тыс. грн.

В управлении по вопросам участников АТО рассказали, как можно получить помощь, и какие документы надо принести.

«Чтобы получить денежную поддержку, заявителю – жителю области необходимо собрать соответствующие документы и обратиться в районное отделение социальной защиты населения. У тех, кто проживает в областном центре, есть возможность, после сбора документов, принести их в будние дни в отдел обращений граждан облгосадминистрации. Там предоставят образец заявления на получение помощи и подскажут, как ее заполнить. Затем документы отправят в областное управление социальной защиты населения, где комиссия их рассмотрит, сделает вывод и определит сумму денежной помощи отдельно для каждого заявителя», – пояснили специалисты управления по вопросам участников АТО Днепропетровской ОГА.

Уточняется, что материальную помощь выделяют один раз в год. На получение средств имеют право претендовать участники АТО/ООС, а также члены семей погибших защитников Украины. Относительно документов, которые необходимо представить, то их перечень для этих категорий граждан несколько отличается.

Так, для получения материальной помощи от Днепропетровской ОГА участники АТО/ООС предоставляют:

копии паспорта, идентификационного кода;

справки об участии в АТО;

удостоверение УБД, инвалида войны;

справки о составе семьи, о доходах или пенсию всех зарегистрированных членов семьи (из налоговой для лиц, которые не работают);

справку от врача о заболевании с указанием диагноза и необходимого лечения;

выписной эпикриз или акт обследования материально-бытовых условий;

а также (при наличии) документ о ранении, контузии, травмы, связанные с защитой Родины.

В пакет документов членов семей погибших героев, кроме вышеперечисленного, входит также копия удостоверения члена семьи погибшего участника АТО, свидетельство о смерти, а также справка, которая связывает гибель участника АТО с защитой Родины.