В Польше работает первый и единственный Музей кошек – выходцев из Донетчины

В Польше в городе Краков работает первый и единственный в этой стране Музей кошек – выходцев из Донетчины, передает «Польское Радио».

Так, музей «Сat Museum» находится в самом центре города на ул. Флорианской, 16. «Если вы любите кошек, то обязательно туда зайдете. В небольшом помещении с множеством кошачьих фигурок вы начинаете разговор с мужчиной – владельцем этого места (хотя им руководит, конечно же, присутствующая в музее живая кошка)», – сказано в сообщении.

Владельца музея зовут Юрий. И хотя он очень хорошо владеет польским, однако в Польше не родился. Мужчина вместе с женой Натальей Кошевой, приехали из Украины и создали этот музей – первый и единственный в Польше Музей кошек.

И супруги, и живой кот, и тысяча кошачьих статуэток – все они являются выходцами из Донецка. «Находясь в Кракове, зайдите в Музей кошек родом из Донбасса. Гарантируем, Вам там будут очень рады, и Вам будет интересно и приятно», – говорится в сообщении.