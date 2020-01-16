Разведение сил на Донбассе: СМИ узнали, о каких участках идет речь

На заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске сегодня, 16 января, в подгруппе по безопасности украинская сторона предоставила свои предложения по разведению сил и средств на следующих дополнительных трех участках, которые были определены Генштабом ВСУ. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

О каких именно участках шла речь, Олифер не сообщила. Однако, по информации «Громадського», которое ссылается на два источника в ТКГ, на переговорах в Минске представители Украины и России обсуждали 9 возможных участков для разведения войск в Донбассе, но согласовать смогли только один.

Так, украинская сторона предлагает развести силы в районе железнодорожного моста в Станице Луганской (Луганская обл.), вблизи Авдеевки, Новоселовки Второй и в районе пункта пропуска «Гнутово» (Донецкая обл.).

Со своей стороны, Россия настаивает на разведении в районе населенных пунктов Счастье, Веселогоровка (Луганская обл.), Рассадки, Широкино, вблизи Авдеевки и КПВВ «Гнутово» (Донецкая обл.).

В итоге сторонам окончательно удалось договориться лишь о разведении сил у пункта пропуска «Гнутово», сказал изданию второй источник в ТКГ.

Стороны обменялись координатами ОБСЕ и договорились о следующей встрече 29 января 2020.

Ранее сообщалось, что украинская сторона в ТКГ считает, что преждевременное проведение выборов на временно неподконтрольных украинской власти территориях востока Украины и/или ненадлежащая подготовка к ним не только не будут способствовать примирению и реинтеграции, но и могут спровоцировать возобновление боевых действий.