В Краматорске дистанционно обучаются 500 детей из неподконтрольного Донбасса

В Краматорске дистанционно получают образование 500 детей из неподконтрольного украинским властям Донбасса. Школьники обучаются в экономико-гуманитарном лицее № 8 им. Василия Стуса.

Так, в Донецкой области сначала только 5 школ предоставляли возможность учиться дистанционно. Сегодня количество школ выросло вдвое. Ведь каждый год все больше детей с неподконтрольных территорий выбирают дистанционное обучение. И это не только ученики выпускных классов. Родители детей, которые сейчас учатся в 1-4 классах, считают нужным начать дистанционно учиться в украинской школе. Ведь в таком случае ребенку будет проще потом ориентироваться в учебной программе, сдать экзамены и получить Свидетельство о базовом общем среднем образовании государственного образца.

«Мы начали обучать экстерном этих детей еще в 2015 году, и через короткий промежуток времени была создана платформа E-school, которая позволяет хранить большой объем информации и предоставлять доступ пользователям через личные кабинеты», – рассказала заместитель директора Краматорского экономико-гуманитарного лицея № 8 им. Василия Стуса Наталья Машкина.

В Краматорске возможность дистанционного обучения предоставляет только 1 учебное заведение – экономико-гуманитарный лицей № 8. На конец декабря 2019 года в нем обучалось 530 детей, 497 из которых – с неподконтрольных территорий. В частности, из Макеевки, Донецка, Горловки, Тореза, есть ученики и из Луганской области. Еще 33 ребенка – это школьники, проживающие в Украине или те, которые находятся за границей.

По словам Натальи Машкиной, дистанционное обучение выбирают не только жители неподконтрольных Украине территорий.

«Такая форма обучения подходит детям, которые находятся за рубежом по программе Flex. Или тем, чьи родители склоняются в пользу дистанционного образования, потому что живут в поселке далеко от школы, чтобы дети, особенно когда это начальное звено, не преодолевали ежедневно 2 – 4 км до школы», – рассказывает Машкина.

Для того, чтобы начать обучаться дистанционно надо выбрать город, в котором ребенок будет учиться. При этом, не следует забывать, что именно в этот город нужно будет приезжать, чтобы сдать внешнее независимое оценивание (ВНО). Почти все этапы, кроме сдачи экзамена, проходят онлайн. Сейчас в Донецкой области услуги дистанционного обучения оказывают 10 школ:

Краматорск – №8;

Славянск – №13;

Мариуполь – №29;

Покровск (до переименования – Красноармейск) – №9;

Бахмут (до переименования – Артемовск) – №18;

Доброполье – №4;

Мирноград (до переименования – Димитров) – гимназия;

Волноваха – №5;

пгт. Никольское – №2;

с. Ильиновка.

Когда желаемое учебное заведение выбрано, следует подать заявление и отсканированные документы на электронный адрес школы по ссылке. Или можно подать документы лично.

Зачисление в школу и регистрация на платформе дистанционного обучения происходит, как правило, в течение недели. После этого школа предоставляет ребенку логин и пароль платформы eschool.dn.

После окончания учебной программы 4, 9 и 11 классов следует приехать на экзамены именно в тот город, в котором ученик зарегистрировался для дистанционного обучения.

Также, для зачисления на дистанционное обучение необходимо предоставить следующие документы:

заявление;

свидетельство о рождении ребенка или паспорт, идентификационный код;

фото;

электронная почта Gmail (она необходима для регистрации на дистанционной платформе E-school)

для зачисления в 10 класс необходимо предоставить копию свидетельства о базовом среднем образовании государственного образца Украины (9 класс).

Источник: АКМЦ