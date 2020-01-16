Круглосуточное наблюдение: Украина призвала увеличить бюджет миссии ОБСЕ на Донбассе

Украина призывает усилить технический потенциал Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ для круглосуточного мониторинга, обеспечив адекватное увеличение бюджета Миссии. Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ сегодня, 16 января, сообщает «Укринформ».

«Мониторинг ситуации безопасности в ночное время остается особенно проблематичным. По соображениям безопасности наземные патрули не могут свободно передвигаться оккупированными Россией территориями Донбасса, что подрывает способность Миссии наблюдать за нарушениями прекращения огня. Однако около 55% таких нарушений регистрируются, как сообщала сама СММ, в ночное время суток, прежде всего, камерами СММ и сотрудниками мониторинга, размещенными на передовых базах патрулирования. Если мы хотим обеспечить всеобъемлющее наблюдение круглосуточно, мы должны усилить технические возможности Миссии для этого», – сказал он.

В связи с этим, делегация Украины отметила необходимость обеспечить адекватное увеличение ресурсов для следующего бюджета СММ, который должен быть принят до конца марта. «Мы рассчитываем на то, что государства-участники позволят этому произойти», – добавил Цимбалюк.

Украинский дипломат также подчеркнул критическую важность обеспечения свободного и безопасного передвижения наблюдателей ОБСЕ неподконтрольными украинской власти районами Донбасса. Мы решительно осуждаем продолжающуюся практику России по ограничению и препятствование свободе передвижения СММ. «В течение трех недель после последнего очередного заседания Постоянного совета наблюдатели зарегистрировали 65 не связанных с минами ограничений – все, кроме одного, произошли в оккупированных Россией районах Донбасса», – заявил он.