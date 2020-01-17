«Пекельна хоругва»: На Донбассе зрители заставили кинотеатры показать сказку

В Краматорске (Донецкая обл.) жителям пришлось отстаивать свое право посмотреть в кинотеатре украинский фильм-сказку «Адская Хоругвь, или Казацкое Рождество». Единственный местный кинотеатр просто не взял фильм в прокат, пишет «Радио Свобода».

Детскую сказку «Адская Хоругвь, или Казацкое Рождество» показывать не планировали. В единственном в городе кинотеатре ссылались на то, что сетка показов уже спланирована. Людей это не устроило, и они все равно просили показать ленту. В начале недели на странице фильма «Адская Хоругвь» появляется сообщение: в Краматорске все же будет шанс посмотреть ленту, но только при условии, что зрители выкупят все билеты на сеанс. Сеанс – в субботу, в 8:15 утра.

Люди, которые хотели посмотреть детскую сказку, запустили целую информационную кампанию с требованием показать фильм. Билеты были раскуплены за несколько дней, рассказывает краматорчанка Юлия Счастливая. «Людей возмутило, что для того, чтобы эту ленту привезли и показали в прокат, владелец кинотеатра предложил субботу, 8:15 утра, и чтобы полный зал, только тогда ленту будут демонстрировать целую неделю. Благодаря огласке владелец передумал, и теперь билеты в свободном доступе, и фильм покажут без этого шантажа. И теперь лента будет демонстрироваться до 22 января в 16:30», – говорит женщина.

Юлия говорит, что случай с «Адской хоругвью» не единичный, ведь каждый раз горожане вынуждены искать украинский контент – из–за того, что в Краматорске только один кинотеатр. Поэтому иногда приходится буквально требовать поставить какие-то фильмы в прокат. «Если где-то есть украинский фильм патриотического направления, то фильма (здесь, – прим.) или нет, либо он в неудобное время. Я такое наблюдала на фильме "Черный Ворон". Фильм привезли и поставили в 10 утра. Не всегда у людей есть возможность идти в кино в это время. Такое же было и с "Киборгами", и с "Иловайском". Когда я искала "Адскую хоругвь", то в афише были два сеанса "Безумной свадьбы" и какого-то мультика», – рассказывает Юлия Счастливая.

Евгений Дьяченко, продюсер фильма «Адская Хоругвь, или Казацкое Рождество», говорит, что добиться показа в Краматорске и Славянске помогли люди, которые хотели посмотреть эту ленту, ведь владельцы кинотеатров неохотно берут фильм в прокат, чтобы не понести убытки. «Мы не можем влиять на чей-то бизнес, а кинотеатры – это все-таки бизнес. Другое дело, что у людей совсем другое отношение, и они пошли и выкупили все билеты, хотя владелец и предлагал на 8:15 утра. Люди были удивлены, что к украинскому такое отношение. Не так часто случается, что украинец хочет видеть свой продукт. Здесь произошло именно так, люди пошли и завоевали показы», – рассказывает Дьяченко. По его словам, далеко не все сети в Украине согласились показывать фильм, но в крупных городах у людей была альтернатива, потому что фильм транслировался.

Вместе с Краматорском «Адскую хоругви» смогут посмотреть еще и в Славянске и Бахмуте –

люди также завоевали показ ленты.