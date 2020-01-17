«Делегации Л-ДНР» в Крыму отметят годовщину Переяславской рады

«Делегация ДНР» уже прибыла в аннексированный Россией Крым для участия в мероприятиях по случаю 366-й годовщины Переяславской рады*. Об этом сегодня, 17 января, пишут местные интернет-ресурсы.

«Официальная делегация ДНР, которую возглавил председатель народного совета Владимир Бидевка, с рабочим визитом прибыла в республику Крым», – говорится в сообщении.

Как пишут российские СМИ, ожидают также и «делегацию ЛНР».

Завтра утром, 18 января, в Сиимферополе, у памятника Богдану Хмельницкому, состоится митинг, по итогам которого планируется подписать резолюцию.

* – Прим. Переяславская рада – всеобщий воинский совет, который гетман Богдан Хмельницкий созвал в Переяславле 8 (18) января 1654 года. Точные результаты совета были впоследствии утрачены и переписаны историками, поэтому решение, принятое советом, трактуется по-разному. Один из вариантов – объединение территории Войска Запорожского с Русским царством.