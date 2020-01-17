В Мариуполе на маршруты выйдут более 100 новых автобусов и троллейбусов (Видео)

В 2020 году на улицах Мариуполя начнут курсировать еще более 100 автобусов и троллейбусов. Парк трамвайно-троллейбусного управления (ТТУ) города полностью укомплектуют уже этим летом.

Как отмечают в профильном департаменте, более 200 млн грн чиновники потратили на обновление парка ТТУ. Заменили все трамваи, докупили автобусы и троллейбусы. Согласно транспортной стратегии города, с 2016 года меняются и условия труда.

Так, по словам работника ТТУ, который присматривает за транспортом, слесаря Дмитрия Хлистуна, он работает с 7:00 утра до 19:00 вечера, на условия труда не жалуется. «Заработная плата всегда вовремя выплачивается. Насчет времени тоже, не заставляют работать больше. Это предприятие возможностей: карьерный рост, повышение разряда и, естественно, оклада», – рассказывает Дмитрий.

На предприятии работают более 1,5 тыс. специалистов, но набор еще продолжается. Работникам обещают зарплату от 8 до 20 тыс. грн.

Как рассказал начальник ТТУ Мариуполя Виталий Донев, на предприятии уже сейчас водители и кондукторы зарабатывают больше, чем в других городах. «Будет расширяться коллектив предприятия. К концу этого года он составит порядка 2 тыс. человек. Наши водители и кондукторы зарабатывают больше, чем в других городах», – отметил Донев.

В департаменте транспорта уточнили, что из Минска (Беларусь) должны приехать еще 70 новых троллейбусов. Полностью укомплектуют парк ТТУ уже этим летом.

«Коммунальный транспорт покроет практически весь город. И, я думаю, к лету это ощутят все жители нашего города. Уже после того, как весь транспорт запустят, мы оценим пассажиропоток», – заверил директор департамента транспорта и связи Мариуполя Василий Клат.

Последний шаг – утвердить маршруты так, чтобы и людям было комфортно, и предприятие могло зарабатывать.

Источник: ТК «Сигма»