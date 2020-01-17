Суд по MH17 в Гааге: Главы МИД Украины и Нидерландов обсудили подготовку (Фото)

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и глава МИД Нидерландов Стефан Блок обсудили сотрудничество в деле о сбитом малайзийском Boeing рейса MH17. Об этом Пристайко написал на своей странице в Twitter.

По словам украинского министра, с голландским коллегой они обсудили продолжающуюся подготовку к первому судебному разбирательству по MH17 в Гааге. Кроме того, министры говорили о ситуации на востоке Украины, европейских санкциях и «Северном потоке-2».

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

Также, в сентябре 2016 года, Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины.

Кроме того, 24 мая 2019 года Международная совместная следственная группа сообщила, что «Бук», из которого сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.