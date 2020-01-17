Авиакатастрофа в Иране: В МВД Украины сообщили о завершении идентификации тел погибших

В Тегеране (Иран) завершилась идентификация тел погибших в авиакатастрофе украинцев. Об этом сообщает пресс-центр МВД Украины.

16 января эксперты МВД, которые находятся в Тегеране, получили ДНК-профили останков всех 11 погибших граждан Украины. Проводится подготовка для дальнейшей передачи их в Украину.

По предварительной информации, передачу тел 11 погибших планируется провести до 19 января 2020 года.

Напомним, ранее родственники погибших сообщили, что тела украинцев, погибших из-за крушения самолета МАУ в Иране, будут доставлены в Украину в воскресенье, 19 января, в 11:00 бортом ГСЧС.

Ранее сообщалось, что авиалайнер Boeing-737 «Международных линий Украины» разбился в столице Ирана, Тегеране, ранним утром 8 января. Экипаж и пассажиры лайнера погибли.

Офис Генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы самолета «МАУ» в Иране.