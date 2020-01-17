Воевавший за «ДНР» Прилепин будет вносить поправки в российскую Конституцию

В Конституцию РФ будет вносить поправки российский писатель Захар Прилепин (Евгений Прилепин), воевавший на стороне «ДНР». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В частности, президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

В рабочую группу, созданную Путиным, вошли 75 человек. В распоряжении указано, что в состав группы вошел в том числе Е.Н. Прилепин – член центрального штаба Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию», заместитель художественного руководителя МХАТа им. М. Горького по литературной части.

Как сообщалось ранее, российский писатель Захар Прилепин с 2015 года занимал должность «советника главы ДНР», и с осени 2016 года стал заместителем командира батальона «спецназа» по работе с личным составом (т.н. «батальон Прилепина»). Как утверждал писатель, он содержал свой батальон сам, и имеющиеся в незаконном вооруженном формировании средства – «это то, что зарабатываю я, как писатель и телеведущий». В июле 2018 года Прилепин покинул батальон, оставшись лишь «советником главы ДНР».

После ликвидации 31 августа 2018 года «главы ДНР» Александра Захарченко «батальон Прилепина» расформировали, саму базу в Донецке брали штурмом. Позже писатель заявил, что после смерти Захарченко он «в Донецк невъездной».

16 февраля 2017 года Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении Прилепина по статьям об участии в деятельности террористической организации и финансировании терроризма.