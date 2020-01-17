На неподконтрольной Донетчине в сторону БПЛА ОБСЕ был открыт огонь, – отчет

Вблизи неподконтрольного украинским властям села Заиченко (относится к Коминтерново, после переименования – Пикузы, Попаснянский р-н, Донецкая обл.) в направлении беспилотного летательного аппарата (БПЛА) СММ ОБСЕ малого радиуса действия был открыт огонь из стрелкового оружия. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, опубликованном 16 января.

Как отмечается в отчете, управляя полетом БПЛА малого радиуса действия со своей позиции примерно в 2 км к северо-востоку от Заиченко, наблюдатели слышали 2 выстрела и 2 очереди из стрелкового оружия ориентировочно в 1 км к западу-юго-западу. По оценке Миссии, огонь велся по БПЛА, который осуществлял полет на расстоянии около 1 км к юго-западу. Команда СММ благополучно приземлила БПЛА и покинула этот район.