Катастрофа украинского Boeing: Когда и где попрощаются с погибшими украинцами

В воскресенье, 19 января, в 11:00 бортом ГСЧС в Украину будут доставлены тела украинцев, погибших из-за крушения самолета МАУ в Иране. Об этом, как пишет «Сегодня», сообщили родственники погибших.

Траурный кортеж сопроводит тела в терминал В, где состоится чествование памяти. Ориентировочно оно продлится до 14:00-15:00.

Церемония прощания будет организована с 14-15:00 до 19-20:00 ориентировочно.

Далее тела на катафалках в сопровождении автобусов с людьми отправятся по тем адресам, которые укажут родные. Также они могут оставаться в терминале, если церемония похорон начнется оттуда.

По предварительной информации, похороны погибших украинцев состоятся в 10 разных локациях в Украине.

Владимира Гапоненко и Алексея Наумкина похоронят в Берковцах на общем мемориале. Сергея Хоменко кремируют в Борисполе. Марию Микитюк похоронят в Ивано-Франковской области. Тело Екатерины Стадник похоронят в Херсонской области в белом гробу, в который вложат купленное мамой свадебное платье. С Игорем Матьковым попрощаются в Козелеце, а с Денисом Лыхно – в Переяславе.

Валерию Овчарук кремируют в Берковцах.

Ранее сообщалось, что авиалайнер Boeing-737 «Международных линий Украины» разбился в столице Ирана, Тегеране, ранним утром 8 января. Экипаж и пассажиры лайнера погибли.

Офис Генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы самолета «МАУ» в Иране.

Юлию Сологуб похоронят на Дарницком кладбище, а Ольгу Кобюк – на Лесном, Елену Малахову — в Белогородке.